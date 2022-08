GNR detém dois homens por furto de 220 litros de gasóleo agrícola em Beja

Suspeitos foram presentes ao Tribunal Judicial de Ourique, no sábado e saíram em liberdade.

A GNR deteve dois homens, de 28 e 59 anos, por furto de combustível, tendo apreendido 220 litros de gasóleo agrícola e oito jerricãs, no concelho de Beja, anunciou esta segunda-feira aquela força policial.

Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR indicou que as detenções foram efetuadas, na sexta-feira, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Beja, no seguimento de uma investigação por furtos de combustível que decorria há cerca de seis meses.

Os militares da Guarda efetuaram diligências policiais que permitiram deter em flagrante os suspeitos, pode ler-se no comunicado.

"No decorrer da ação, foi efetuada uma abordagem ao veículo em que seguiam os suspeitos, culminando na apreensão de diversos artigos".

Além dos 220 litros de gasóleo agrícola e os oito jerricãs, a GNR apreendeu duas chapas de matrícula, dois pés de cabra, duas chaves de fendas, uma bomba de combustível elétrica, uma bateria e uma viatura.

Os suspeitos foram presentes ao Tribunal Judicial de Ourique, no sábado e saíram em liberdade, mas sujeitos a apresentações bissemanais no posto policial da área de residência.

A ação contou com o apoio da estrutura de Investigação Criminal e Destacamento de Intervenção (DI) de Beja e do Posto Territorial de Beja.