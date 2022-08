Marcelo Rebelo de Sousa vai ao funeral de José Eduardo dos Santos

Velório do ex-Presidente angolano decorre desde o passado sábado na sua residência, no Bairro de Miramar, em Luanda.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou na segunda-feira a sua presença nas exéquias fúnebres do antigo chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos, que deverão realizar-se no próximo fim de semana em Luanda, em pleno período pós-eleitoral.









“Conforme oportunamente anunciado, o Presidente da República estará presente nas exéquias do antigo Presidente José Eduardo dos Santos”, informa uma nota colocada na segunda-feira no site da Presidência da República. Marcelo Rebelo de Sousa será acompanhado nesta viagem pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

José Eduardo dos Santos, que liderou Angola entre 1979 e 2017, faleceu no passado dia 8 de julho em Barcelona, Espanha, aos 79 anos. O corpo do ex-Presidente angolano chegou a Luanda no sábado após uma amarga disputa judicial entre duas fações da sua família, com as filhas mais velhas, Tchizé e Isabel dos Santos, a oporem-se à realização do funeral em Luanda. A Justiça espanhola acabou, no entanto, por dar razão à ex-mulher do antigo Presidente, Ana Paula dos Santos, e autorizar a transladação do corpo para a capital angolana.





O velório do ex-Presidente angolano decorre desde o passado sábado na sua residência, no Bairro de Miramar, em Luanda, e as cerimónias fúnebres deverão realizar-se no domingo, dia 28 de agosto, quatro dias após as eleições que irão determinar quem será o próximo Presidente de Angola.