Bloco de partos da Maternidade Alfredo da Costa encerra esta semana devido a "problema estrutural"

Serviço estará encerrado entre as 21h00 desta terça-feira e reabre apenas às 09h00 de sexta-feira.





"Isto não é um problema de férias de médicos, não são os médicos que vão todos de férias ao mesmo tempo. Isto é um problema mesmo estrutural e estou com muito receio do inverno que aí vem", disse Maria João Tiago, secretária regional do Sindicato Independente dos Médicos à TSF.

O bloco de partos da Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, vai estar encerrado a partir das 21h00 desta terça-feira e só reabre às 09h00 de sexta. A informação está disponível no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Já no passado dia 15 de agosto a Maternindade tinha encerrado por "problemas de última hora" e encaminhou todas as grávidas que chegavam de urgência para outras unidades hospitalares.