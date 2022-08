HBO Max com falhas durante estreia de 'House of the Dragon'

Equipa de apoio da plataforma rapidamente publicou, na conta oficial do Twitter, um truque para que os utilizadores conseguissem resolver o problema.

Na noite de domingo, mais de 3400 espectadores sintonizaram na HBO Max para a estreia da série 'House of the Dragon', a tão esperada prequela de 'Game of Thrones'. No entanto, minutos após a hora marcada para o início da emissão, vários utilizadores relataram que estavam com falhas no serviço de streaming.A equipa de apoio da plataforma rapidamente publicou, na conta oficial do Twitter, um truque para que os utilizadores conseguissem resolver o problema. "Olá, para ajudar a resolver o problema, por favor vá a qualquer outro filme da HBO Max, desligue as legendas/capítulos, e depois tente de novo o streaming da série 'House of the Dragon'. Diga-nos se isso ajuda!", pode ler-se na publicação.Num comunicado, enviado ao Los Angeles Times, HBO Max disse: "A série 'House of the Dragon' foi vista com sucesso por milhões de assinantes da HBO Max ontem à noite [domingo]. Uma pequena parte dos utilizadores que tentavam ligar-se através de dispositivos de Fire TV tiveram problemas e trabalhámos diretamente com os utilizadores afetados para os ajudar".Criado por Ryan J. Condal e George R.R. Martin, o famoso autor de 'Game of Thrones', 'House of the Dragon' centra-se nas principais personagens da dinastia Targaryen 172 anos antes do nascimento de Daenerys.Os novos episódios contam com a participação de Paddy Considine, Matt Smith, Milly Alcock, Emma D'Arcy, Eve Best, Rhys Ifans, Emily Carey, Olivia Cooke e Steve Toussaint. Estreiam todos os domingos na HBO e na HBO Max.