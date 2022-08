Portugal é o país da União Europeia em que os jovens saem mais tarde de casa dos pais

Média europeia situa-se nos 26,5 anos, mas em Portugal o número sobe para os 33,6 anos.

Portugal é o país da União Europeia (UE) em que os jovens saem mais tarde de casa dos pais. Isto acontece, em média, aos 33,6 anos, segundo os dados mais recentes do Eurostat, relativos ao ano de 2021. A média europeia situa-se nos 26,5 anos de idade para os jovens do sexo masculino e 25,5 anos para as mulheres.Na Suécia, os jovens procuram casa própria aos 19 anos, o país da UE onde os jovens saem mais cedo de casa dos pais. São 14 anos de diferença para o caso português. Os países nórdicos lideram os primeiros lugares da tabela com a média de idades da Finlândia e Dinamarca a situar-se em 21,2 e 21,3 anos, respetivamente.Por outro lado, nos últimos lugares, antes de Portugal, estão dois países Balcãs, a Croácia e Sérvia, com 33,3 e 31,4 anos, respetivamente.Portugal só é ultrapassado numa análise detalhada ao sexo masculino, com a Croácia a ocupar o último lugar da análise do Eurostat, com uma média de 34,9 anos de idade para que os jovens deixem a casa dos pais. Em Portugal este número desce para os 34,4 anos. O sexo feminino ocupa novamente a última posição com uma média de procura por casa própria apenas aos 32,7 anos de idade.Comparativamente com o ano anterior, 2020, a média de idades aumentou mais de três anos em Portugal, sendo que os jovens deixavam, em média, a casa dos pais aos 30 anos, em 2020. Com vários países a ocuparem os últimos lugares da tabela, antes de Portugal, como Montenegro, Croácia ou até Itália e Malta.