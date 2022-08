'Tarde CM' derrota 'Nossa Tarde' da RTP1

Ao longo do dia, os espetadores preferiram de forma clara os formatos da CMTV.

O programa ‘Tarde CM’ liderou audiências no cabo esta segunda-feira. O formato conduzido por Maya alcançou 6,7% de share e uma média de 167 mil espetadores. Com este resultado, ficou à frente do ‘Nossa Tarde’ da RTP1 que no mesmo horário não conseguiu alcançar mais do que 5,9% de share e 148 mil espetadores.

Ao longo do dia, os espetadores preferiram de forma clara os formatos da CMTV. O programa Rua Segura, com Magali Pinto, alcançou 7,4% de share e 192 mil espetadores liderando no cabo de forma destacada e ultrapassando, inclusive, a RTP1.

No total diário, a CMTV voltou a liderar de forma destacada a informação nacional no cabo. O canal do Correio da Manhã obteve 6,8% de share enquanto o canal CNN não foi além dos 3,1% e a SIC notícias 2,1%. A RTP 3 registou apenas 0,7%.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK, responsável pela medição de audiências.