Encontrado jovem desaparecido após ida ao festival Paredes de Coura

Leonardo da Silva foi encontrado nos Olivais, em Lisboa.

Foi encontrado esta terça-feira Leonardo da Silva, que estava desaparecido após ida ao festival Paredes de Coura.O jovem foi encontrado por um morador na Rua Acúrcio Pereira, nos Olivais, em Lisboa, que de imediato alertou as autoridades.A PSP do Parque das Nações deslocou-se ao local e levou o rapaz para a esquadra. A mãe do jovem foi informada e confirmou depois a identidade do filho.Ao, a mãe de Leonardo disse que o filho está bem, embora muito cansado. Leonardo da Silva foi levado pela mãe para casa, que irá desclocar-se esta quarta-feira ao hospital com o filho.