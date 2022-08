"Está tudo bem": Gonçalo Ramos mostra como ficou após levar 15 pontos na cara

Avançado chocou com Rafa, ficou a sangrar e teve de ser substituído na segunda parte do Benfica-Dínamo Kiev.

Gonçalo Ramos tranquilizou os adeptos após ter levado 15 pontos na cara, depois de um choque com Rafa na segunda parte do Benfica-Dínamo Kiev. O avançado ficou a sangrar e teve de ser substituído."Está tudo bem! Feliz pelo apuramento para a Champions!", disse o jovem ponta de lança, citado pelo Instagram do Benfica, que publicou a imagem da face do seu jogador.No fim da partida, Roger Schmidt já tinha admitido que a situação fora aparatosa mas que Ramos esperava estar apto para jogar já no sábado, diante do Boavista. "Foram dois cortes na cara [apontado para o sobrolho e abaixo do olho]. Precisou de levar 15 pontos. Mas estava bem. Perguntei-lhe e ele disse 'estou pronto para sábado'. Creio que não há problema. Portanto, espero que assim seja", disse o treinador das águias na conferência de imprensa.