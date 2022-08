Mulher ferida com gravidade ao cair de terceiro andar de um prédio em Fafe

Vítima foi transportada para o Hospital de Braga.

Uma mulher, de 62 anos, caiu esta terça-feira do terceiro andar, de uma altura de cerca de cinco metros, de um prédio no centro da cidade de Fafe.



A vítima, que sofreu ferimentos graves, caiu em cima de uma viatura estacionada na via pública. Foi depois transportada para o Hospital de Braga.