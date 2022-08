Falhas e atrasos alimentam fogo na Serra da Estrela. Apelo desesperado de bombeiro prova erros no combate

Leia a notícia completa no Correio da Manhã

A resposta ao fogo que deflagrou na serra da Estrela no dia 6 falhou logo no primeiro dia. Prova disso é o apelo desesperado de um dos comandantes no terreno ao comandante distrital numa altura em que as chamas ainda estavam confinadas a uma encosta do lado da Covilhã (distrito de Castelo Branco), mas que, por falta de coordenação e atrasos no envio de meios aéreos e terrestres, acabou por chegar ao Vale Glaciar (Guarda), onde ficou sem controlo e consumiu mais de 20 mil hectares durante 10 dias.