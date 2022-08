Chamas deflagram em fábrica de serração e cerâmica em Vila Verde

Espaço não estava a laborar no momento em que o incêndio começou.

Um incêndio deflagrou numa fábrica de serração e cerâmica na Avenida Cruto Sobral, em Cervães, Vila Verde, esta madrugada.O alerta foi dado às 6h10 e várias corporações de bombeiros do distrito de Braga, incluindo Vila Verde, Barcelos, Barcelinhos, Vizela, Famalicão e Famalicenses, foram acionados para o local.As chamas começaram numa zona onde estava armazenado serrim, o que levou a que o fogo rapidamente se propagasse.A fábrica não estava a laborar no momento em que as chamas deflagraram.Não há feridos a registar.