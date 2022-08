Ministro dos Negócios Estrangeiros português está em Kiev para visita surpresa à Ucrânia

João Gomes Cravinho reúne-se com o seu homólogo Dmytro Kuleba, estando previstas declarações no final da reunião bilateral.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, está em Kiev. A informação foi confirmada esta quarta-feira pelo Ministério através de comunicado, em que é indicado que o ministro "acaba de chegar à capital da Ucrânia para uma deslocação oficial que decorre esta quarta-feira".

"No dia em que passam, precisamente, 6 meses desde a invasão da Ucrânia e em que o país celebra o 31º aniversário da sua independência, o chefe da diplomacia portuguesa assinala in loco esta importante e simbólica data, reiterando o apoio e a cooperação de Portugal ao país em guerra. Após visita ao memorial de homenagem às vítimas do conflito, em Kyiv, o Ministro João Gomes Cravinho reúne-se com o seu homólogo Dmytro Kuleba, estando previstas declarações no final da reunião bilateral", adianta a nota.

"Portugal está ativamente envolvido no plano de reconstrução da Ucrânia "Fast Recovery Plan" e assumiu como prioridade a reconstrução de escolas, nomeadamente na cidade de Jitomir, onde vários estabelecimentos de ensino foram, parcial ou totalmente, destruídos", lê-se no comunicado.