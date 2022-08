Sete presos por morte em guerra de gangs em Loures

Os últimos dois suspeitos da morte de Marcelo Correia, um jovem de 16 anos assassinado com tiros disparados de uma carrinha a 19 de fevereiro, em Fetais, Loures, foram agora presos na Suíça e em França, para onde tinham fugido após o crime. Com estas detenções, são já sete os suspeitos detidos pelo homicídio – seis por coautoria e outro que forneceu a caçadeira, mas que não estava presente no momento do ataque fatal para o menor.