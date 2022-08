PJ detém homem de 71 anos por atear fogo em Braga em pleno estado de contingência

Fogo deflagrou quando o país se encontrava em estado de contingência devido ao risco máximo de incêndios, com temperaturas que rondavam os 40 graus.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta terça-feira um homem suspeito de fogo posto a 15 de julho, na freguesia de Gondizalves, em Braga. No dia em que ocorreu o incêndio, o País encontrava-se em estado de contingência devido ao risco máximo de incêndios, com temperaturas que rondavam os 40 graus.

As condições atmosféricas registadas no dia, e a presença de combustível no local, fez com que o incêndio evoluísse rapidamente e colocasse em perigo instalações industriais de empresas, habitações e as manchas florestais situadas nas proximidades, revela o comunicado da PJ.

"O incêndio só não atingiu outras proporções devido à pronta deteção do mesmo, e subsequente eficaz intervenção dos Bombeiros Voluntários e Bombeiros Sapadores de Braga, auxiliados por um meio aéreo", prossegue a nota.

Durante a investigação a PJ recolheu um conjunto de provas suficientes que permitiram identificar, localizar e deter o suspeito de 71 anos.

O homem vai ser agora presente às autoridades judiciárias competentes.