Reabilitação de incendiários anunciada em 2018 ainda está em aplicação experimental

Ministério da Justiça informou em julho que se encontram presentes no sistema prisional, à ordem de processos por crime de incêndio florestal, 52 pessoas.

O Programa de Reabilitação para Incendiários (PRI) anunciado em 2018 pelo Governo ainda não passou de uma aplicação experimental no terreno, revelou a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

"Na atualidade, o programa está em aplicação em contexto de execução de penas e medidas alternativas à prisão, em aplicação experimental", disse a DGRSP, em resposta enviada à Lusa. Sem adiantar a informação do número de arguidos e condenados abrangidos atualmente pelo programa, o organismo responsável pela gestão do sistema prisional notou que, neste momento, os reclusos presos pelo crime de incêndio florestal ficaram de fora desta aplicação.

De acordo com a informação avançada em julho pelo Ministério da Justiça, encontram-se presentes no sistema prisional, à ordem de processos por crime de incêndio florestal, 29 reclusos condenados e 23 inimputáveis com medida de internamento em instituição psiquiátrica prisional e não prisional, ou seja, 52 pessoas.