Estudo revela relação entre demência e passar muitas horas a ver televisão

Embora a pesquisa revele que ficar sentado por longos períodos está associado a uma redução do fluxo sanguíneo no cérebro, a estimulação que ocorre durante o uso do computador, ou a leitura de um livro, pode neutralizar os efeitos negativos da posição. Em conclusão, o estudo aponta que, no que toca ao envelhecimento cerebral, o tipo de atividade que escolhemos é mais importante que o período de tempo que passamos sentados.

Um estudo realizado por investigadores de várias universidades norte-americanas revelou que quem passa mais tempo a ver televisão tem uma maior probabilidade de desenvolver demência. Contudo, o mesmo não acontece para quem usa o computador.A pesquisa recorreu a dados recolhidos pela UK Biobank - projeto que recolhe dados médicos de meio milhão de britânicos adultos - e envolveu mais de 146 mil participantes, com mais de 60 anos, com rotinas e estilos de vida diferentes, incluindo o tempo que passavam em frente à "tv" e ao computador.Os participantes foram analisados ao longo de 12 anos, para entender a ligação entre o sedentarismo e a demência, sendo que, no início, nenhum dos envolvidos sofria da doença, avança o site de notícias Health Day.Os dados finais revelaram que mais de 3.500 dos participantes desenvolveram demência, reportando que assistiam a mais de três horas de televisão por dia. Os investigadores chegaram à conclusão que, para cada hora de televisão assistida, o risco de desenvolverem a doença aumentou em 24%. Em contraste, cada hora passada em frente ao computador foi associada a uma redução de 25% do risco de desenvolvimento da doença.