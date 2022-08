Polícia acionada após desacatos no Consulado de Angola em Lisboa

Fecho das urnas levou a ânimos exaltados de grupo de manifestantes.

Houve ânimos exaltados e alguns desacatos ao início da noite desta quarta-feira, em Lisboa, frente ao Consulado Geral de Angola.

Um grupo de manifestantes reuniu-se frente ao edifício, localizado em Alcântara, e alegou que houve eleitores impedidos de votarem à distância, nas eleições que decorreram esta quarta-feira, em Angola.

A polícia chegou a ser acionada porque, depois do fecho das urnas, alguns dos manifestantes exaltaram-se e chegaram a deitar-se no chão, recusando abandonar o local do protesto. Vários dos envolvidos exigiam também ser recebidos pela cônsul geral, a embaixadora Vicência Morais de Brito.

Segundo apurou o CM, apesar de alguma tensão, não foram feitas detenções.

As eleições gerais de Angola foram as primeiras em que os angolanos no exterior puderam votar. Em Portugal, a votação aconteceu nos Consulados de Angola em Lisboa e no Porto. Registaram-se para votar 7600 pessoas, a grande maioria em Lisboa.