Saiba quais são os possíveis adversários de FC Porto, Sporting e Benfica na Liga dos Campeões

Sorteio da fase de grupos está marcado para quinta-feira, às 17h00 (hora de Portugal Continental)

Estão definidos os potes para o sorteio de amanhã (17h00 em Portugal Continental) da fase de grupos da Liga dos Campeões. FC Porto, Sporting e Benfica serão os representantes portugueses: os dragões, na condição de campeões nacionais de um dos países do top'6 da UEFA, serão cabeças de série, ao passo que leões e águias ficam no pote 3.O playoff terminou esta noite e redundou no apuramento de Glasgow Rangers, Copenhaga e Dínamo Zagreb, que assim completaram as três vagas restantes na fase de grupos. Como é habitual, equipas do mesmo país, assim como emblemas da Ucrânia e da Bielorrússia, não poderão ficar no mesmo grupo.Estando no pote 1, o FC Porto escapa logo a muitos dos principais tubarões europeus, um cenário já muito difícil de evitar para Sporting e Benfica, que veem nos potes 1 e 2 muitos clubes de topo no Velho Continente.- Real Madrid: 122.000- Eintracht Frankfurt: 61.000- Manchester City: 134.000- Milan: 38.000- Bayern Munique: 138.000- Paris SG: 112.000- FC PORTO: 80.000- Ajax: 82.500- Liverpool: 134.000- Chelsea: 123.000- Barcelona: 114.000- Juventus: 107.000- Atlético Madrid: 105.000- Sevilha: 91.000- RB Leipzig: 83.000- Tottenham: 83.000- Borussia Dortmund: 78.000- Red Bull Salzburgo: 71.000- Shakhtar Donetsk: 71.000- Inter: 67.000- Nápoles: 66.000- BENFICA: 61.000- SPORTING: 55.500- Bayer Leverkusen: 53.000- Glasgow Rangers: 50.250- Dínamo Zagreb: 49.500- Marselha: 44.000- Copenhaga: 40.500- Club Brugge: 38.500- Celtic: 33.000- Viktoria Plzen: 31.000- Maccabi Haifa: 7.000