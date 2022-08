‘Vitó’ pede para sair da cadeia

Vítor Soares, companheiro da ex-concorrente do ‘Big Brother’ Sónia Jesus, aguarda decisão do tribunal para saber se é libertado da cadeia de Bragança, onde está preso preventivamente após ter sido apanhado por tráfico de droga.Em princípio saberá já no final da próxima semana se a medida de coação é alterada. Sónia Jesus está grávida e tem estado sozinha a cuidar as duas filhas do casal. Resta-lhe agora manter viva a esperança da libertação.