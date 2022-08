António Costa tem cinco casas e vai comprar outra

Ministro da Economia tem quase um milhão de euros no banco. Ministra dos Assuntos Parlamentares tem dívida à banca superior a 500 mil euros.

António Costa Silva, ministro da Economia, foi o membro do Governo que mais dinheiro ganhou em 2021, com um rendimento bruto declarado de 384 936,96 euros. Além disso, o ministro da Economia tem em contas à ordem quase um milhão de euros. Fernando Medina surge em segundo lugar na lista dos ministros que mais ganharam no ano passado. O ministro das Finanças declarou 127 089,88 euros, enquanto Ana Catarina Mendes, ministra dos Assuntos Parlamentares, recebeu 121 800 euros.









As declarações de rendimentos e património dos membros do Governo, consultadas pelo ‘JN’, revelam que António Costa tem 116 mil euros no banco e é dono de cinco apartamentos, entre os quais um herdado em Lagoa e outro em Goa, na Índia. E prepara-se para adquirir o sexto. Ainda assim, nada que se compare aos dez andares urbanos da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, seis dos quais herdados.

Quanto a poupanças, também aqui António Costa Silva surge no topo da lista, com mais dinheiro em contas a prazo, em carteiras de títulos e em aplicações financeiras, num total de 291 490,3 euros. Segue-se a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, com 133 132,44 euros e, em terceiro lugar, António Costa, com 122 361,44 euros.



Em contrapartida, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e o ministro da Educação, João Costa, não tem nenhum imóvel.





Há 13 ministros que têm dívidas à banca. E entre estes, Ana Catarina Mendes é aquela que tem mais a pagar: cerca de meio milhão de euros.





A declaração de rendimentos e património é obrigatória para todos os membros do Governo, que têm, por lei, 60 dias para apresentar contas.





O primeiro-ministro, António Costa, declarou que é detentor de 50 ações da Benfica SAD. Entre os membros do Governo adeptos de clubes de futebol, surgem ainda o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, que é também detentor de 50 ações, e Fernando Medina, ministro das Finanças, que é sócio do Benfica.