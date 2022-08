Banho santo junta multidão no mar em Esposende

Depois de dois anos de restrições devido à pandemia, as festas de São Bartolomeu do Mar voltaram em pleno.

Depois de dois anos de restrições devido à pandemia, as festas de São Bartolomeu do Mar voltaram em pleno a Esposende. Um dos pontos altos registou-se esta quarta-feira, com a realização do banho santo, que juntou uma verdadeira multidão junto ao mar. Trata-se de uma tradição centenária, que tem passado de geração em geração com o intuito de livrar as crianças do medo e de males como a gaguez e a epilepsia.





A tradição diz que antes de serem dados três mergulhos no mar são dadas três voltas ao andor com uma galinha nos braços. Esta festa, que se realiza na localidade de Mar, atraiu também ontem muitas pessoas para a ‘Majestosa Procissão’, que teve lugar já durante a tarde e que, como é habitual, contou com andores e também figurantes. Seguiu-se depois o sermão e a bênção do mar. No final do dia decorreu, já no adro da igreja, o leilão das galinhas, que são oferecidas pelos romeiros.