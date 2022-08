Homem morre após inalação de gases durante trabalhos num poço em Águeda. Há outro ferido em estado grave

Vítima mortal tinha 40 anos.

Dois homens, com 40 e 65 anos, entraram em paragem cardiorrespiratória esta manhã de quinta-feira, após inalação de gases, equanto realizavam trabalhos de manutenção, num poço, em Águeda. O homem de 40 anos acabou por morrer no hospital.O alerta foi dado, cerca das 12h00, para os bombeiros de Águeda, para uma ocorrência de resgate de pessoas, na avenida Principal, na Alombada, em Macinhata do Vouga.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro, a ambulância de suporte imediato de vida e a GNR de Águeda também foram mobilizados.Ao que o CM apurou o dono do poço perdeu os sentidos no interior do poços, sendo que o filho e o trabalhador tentaram retirá-lo, sem sucesso. O filho da primeira vítima foi procurar ajuda e, quando voltou ao local, encontrou também o trabalhador inconsciente dentro do poço.Foi acionada uma equipa de psicólogos do INEM para o local para assistir os familiares.As vítimas foram levadas, em estado considerado muito grave para o hospital de Aveiro.