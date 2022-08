EUA não serão intimidados pela China, diz senadora norte-americana em visita a Taiwan

Marsha Blackburn visita ilha autogovernada durante três dias.

A senadora norte-americana Marsha Blackburn, que chegou a Taiwan na quinta-feira para uma visita de três dias, disse esta sexta-feira que os Estados Unidos não se vão deixar intimidar pela China, noticiou a imprensa local.

A senadora, que pertence ao Partido Republicano e integra o Comité de Defesa do Senado, foi recebida no aeroporto Songshan, de Taipé, pelo diretor-geral do Departamento para os Assuntos Norte-Americanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, Douglas Hsu, de acordo com a agência de notícias oficial CNA.

Blackburn vai reunir-se com a líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, e participar num almoço oferecido pelo chefe da diplomacia de Taiwan, Joseph Wu.