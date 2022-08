João Lourenço e MPLA vencem eleições em Angola com 51,07%

Números oficiais dão vitória ao partido no poder quando estavam contados 97% dos votos. UNITA teve 44,05% e admite impugnar resultados.

O MPLA e o seu candidato, João Lourenço, venceram as eleições gerais em Angola com 51,07% dos votos e maioria absoluta na Assembleia Nacional, de acordo com os dados oficiais anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral quando estavam apurados 97% dos votos. A UNITA, que venceu em Luanda e obteve o melhor resultado de sempre a nível nacional com 44,05% - uma forte subida face aos 26,7% de 2017 - , contesta os resultados e admite impugnar as eleições.