Suspeitas de tortura em posto da GNR

Um militar da GNR de Nisa, com 21 anos e no serviço há cinco meses, foi detido pelo comandante de posto, algemado e deixado seminu numa cela durante quase seis horas. Na origem esteve o facto de o militar se ter apresentado ao serviço embriagado. Mas formalmente a detenção deveu-se a um ato de insubordinação. Fontes militares garantem que a situação está a causar polémica internamente e apontam para um caso de abuso de poder, detenção ilegal e, no limite, tortura ao guarda detido.Leia a notícia completa no Correio da Manhã