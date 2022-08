Cadeia continua a proteger suspeitas de matar Jéssica

Dois meses depois de terem sido presas, pela PJ de Setúbal, a bruxa Tita e a sua filha Esmeralda continuam a ser protegidas na cadeia de Tires. Encontram-se numa das alas de Casa das Mães - onde deveriam apenas estar as grávidas ou mães de filhos menores de três anos - para não conviverem com a restante população prisional.Leia a notícia completa no Correio da Manhã