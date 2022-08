Famílias pagam metade no mercado regulado do gás

O mercado regulado do gás pratica, já esta quinta-feira, preços que são metade daqueles que as operadoras cobram no mercado liberalizado. Ofez várias simulações utilizando o simulador da ERSE e, em todo o País, para um casal sem filhos ou um casal com dois filhos o preço praticado, sem os aumentos já anunciados para outubro, é metade ou menos de metade no mercado regulado em relação ao mercado livre.Leia a notícia completa no Correio da Manhã