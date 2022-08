Marcelo promulga fim das máscaras nos transportes e farmácias

O Presidente da República promulgou hoje o Diploma que altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença Covid-19.

Esta medida irá entrar em vigor assim que seja publicada em Diário da República, sendo que poderá acontecer já esta sexta-feira.

Foi na quinta-feira que o Governo declarou o fim das máscaras nos transportes coletivos de passageiros, incluindo aviões, assim como em táxis e TVDEs."Atendendo à manutenção da evolução favorável, com uma tendência controlada da utilização dos cuidados de saúde e também com a informação cientifica disponível, [o Conselho de Ministros] entendeu ser adequado pôr fim à obrigatoriedade de utilização de máscaras ou viseiras nos transportes públicos de passageiros e também em táxis e TVDE", afirmou Marta Temido.Entre as novas medidas, apresentadas por Mariana Vieira da Silva está também a prorrogação da situação de alerta em Portugal, devido à Covid-19, até 30 de setembro, assim como a declaração da situação de calamidade no Parque Natural da Serra de Estrela, durante um ano , em sequência dos devastadores incêndios que lavraram naquela zona nas últimas semanas.