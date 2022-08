Hospital ignora costelas partidas de bombeiros

Voluntário de Seia andou por unidades de saúde do distrito de Guarda com dores insuportáveis após acidente em serviço.

Um bombeiro da corporação de Seia, que seguia no carro dos voluntários que se despistou há uma semana, teve de se deslocar três vezes ao hospital porque, no primeiro momento, a unidade de saúde da Guarda mandou-o para casa, com alta médica, quando tinha duas costelas partidas. Do acidente resultaram outros dois bombeiros feridos com gravidade, que também tiveram de voltar a ser hospitalizados após terem alta médica. Um deles também tinha uma costela partida.Leia a notícia completa no Correio da Manhã