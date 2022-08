Bebé de quatro meses torturado fica em coma no Hospital de S. João, no Porto

Santiago tem apenas quatro meses. Está internado no Hospital de S. João, no Porto, com prognóstico reservado, depois de lhe terem sido diagnosticadas lesões muito graves. O quadro clínico é preocupante e a Polícia Judiciária de Vila Real já se encontra no terreno. É preciso perceber quem provocou lesões ao bebé, que apresenta hemorragias cerebrais compatíveis com a síndrome do ‘bebé abanado’.Leia a notícia completa no Correio da Manhã