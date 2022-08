Português de 50 anos filma peregrina a tomar banho e é apanhado em flagrante pelo marido da mulher

Um português de 50 anos, casado, que estava em peregrinação com os filhos em direção a Santiago de Compostela, foi detido quarta-feira por filmar com o telemóvel uma peregrina enquanto esta tomava banho, no albergue onde ambos estavam hospedados. Foi o marido da vítima que apanhou o homem em flagrante. O caso ocorreu em Portomarín, na Galiza, e o português acabou por sair em liberdade depois de passar uma noite nos calabouços da Guardia Civil.Leia a notícia completa no Correio da Manhã