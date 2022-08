Cortejo fúnebre de José Eduardo dos Santos causa constrangimentos em avenidas de Luanda

Ato fúnebre contará com a presença de 21 individualidades estrangeiras, entre Chefes de Estado e de Governo africanos e de Portugal.

A Polícia Nacional de Angola alertou este sábado que estão interditas algumas avenidas em Luanda, onde irá passar o cortejo fúnebre do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, quando começaram a chegar os convidados oficiais, como o Presidente português.

O ato fúnebre, marcado para o período da manhã de domingo, 28 (dia em que o ex-presidente angolano completaria 80 anos de idade), contará com a presença de 21 individualidades estrangeiras, entre Chefes de Estado e de Governo africanos e de Portugal.

A Polícia Nacional informou que serão interditas este sábado e domingo, algumas avenidas em Luanda, por onde vai passar o cortejo fúnebre do ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

O diretor de Operações e Segurança Pública do Comando Geral da Polícia Nacional, Orlando Bernardo, apelou também na sexta-feira à contenção, numa altura em que se espalham pelas redes sociais apelos a manifestações organizadas pela sociedade civil.

"Devido à realização do funeral de Estado do malogrado ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos, a Polícia Nacional apela a todos os cidadãos, sociedade civil e grupos organizados que pretendem organizar atividades sábado e domingo, a uma contenção por respeito à figura do antigo Chefe de Estado", apelou a polícia.