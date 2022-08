Homem de 89 anos encontrado morto num poço em Montemor-o-Velho

Corpo foi para a morgue e será autopsiado.

Um idoso, com 89 anos, foi encontrado morto, esta sexta-feira, dentro de um poço em Arazede, no concelho de Montemor-o-Velho. Tudo aponta para uma queda acidental do homem que morava sozinho e se deslocou ao poço junto à sua habitação.À chegada dos meios de socorro já nada havia a fazer e a morte foi declarada no local pela equipa médica do INEM.O corpo foi para a morgue e será autopsiado.