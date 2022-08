Homem de 48 anos encontrado morto dentro de camião em Coruche, Santarém

Viatura estava desde quinta-feira estacionada no parque de pesados de uma bomba de gasolina.

Um camionista espanhol, de 48 anos, foi esta sexta-feira à tarde encontrado morto no interior da cabine do seu camião, nas bombas de combustível da Fajarda, concelho de Coruche.



De acordo com o site Notícias do Sorraia, o camião estava desde quinta-feira estacionado no parque de pesados, sem que o camionista se tivesse deslocado às bombas de combustível, ou realizado manobras. Estranhando o comportamento, a empresa proprietária da viatura, que monitoriza as viaturas por GPS, deu o alerta à GNR, que ao deslocar-se ao local encontrou o motorista sentado e já cadáver. Não haverá crime.