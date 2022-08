Santana Lopes abandona debate em direto na TV depois de ser mostrada foto sua em festa nos anos 90

Antigo primeiro-ministro participava num debate do canal CNN sobre o direito à privacidade dos políticos.

Não @manjos , Pedro Santana Lopes saiu do debate porque LHE MENTIRAM! Ele pediu para não mostrarem a foto, foi-lhe dito que não iam mostrar e mostraram na mesma. Pedro Santana Lopes esteve muito bem e, vocês "jornalistas" deviam apoiar. Para mim



PEDRO SANTANA LOPES A PRESIDENTE! pic.twitter.com/ktWJYghC39 — Armindo Chaves (@ArchiMountbatte) August 27, 2022

O antigo primeiro-ministro, Pedro Santana Lopes, abandonou em direto um debate no canal CNN Portugal depois de ter sido exibida uma imagem sua com uma fita vermelha na cabeça, captada nos anos 90 durante uma festa.Sanatana Lopes participava num debate sobre o direito à privacidade dos políticos, depois das polémicas de que a primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, foi alvo nas últimas semanas. Recorde-se que foram divulgadas imagens de "momentos privados" da primeira-ministra, onde Marin surge a dançar e a cantar com amigas.Pedro Santana Lopes acabou por abandonar o debate, já que lhe tinham garantido que a sua fotografia não seria "o ângulo do debate". "E agora saio outra vez", disse, fazendo referência ao episódio em que abandonou uma entrevista na SIC.