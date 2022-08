Mulher atropelada por autocarro em Cascais

Atropelamento aconteceu quando o autocarro estava a passar uma curva no Largo do Cabreiro.

Uma mulher, com cerca de 60 anos, sofreu ferimentos ligeiros depois de ser atropelada por um autocarro, em Alcabideche, Cascais.O atropelamento aconteceu quando o autocarro estava a passar uma curva no Largo do Cabreiro. A vítima foi assistida no Hospital de Cascais.No local estiveram sete operacionais e três viaturas incluindo os Bombeiros de Alcabideche e a GNR.