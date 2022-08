Mãe e pai de Santiago tinham sinais de sarna quando o filho bebé foi internado

Criança de quatro meses estava suja e maltratada quando deu entrada no Hospital de S. João, no Porto.

hemorragias cerebrais compatíveis com a síndrome do ‘bebé abanado’ e apresenta um quadro clínico muito preocupante. O relatório enviado pelo hospital para o Ministério Público dá conta de lesões ocorridas em diferentes períodos de tempo.



Os pais da criança justificaram os ferimentos garantindo que Santiago tinha o hábito de se abanar muitas vezes na cadeira onde costumava estar durante a tarde.

Santiago, de apenas quatro meses, apresentava muita sujidade e estava maltratado quando deu entrada, no início do mês de agosto, no Hospital de S. João, no Porto, onde ainda se mantém internado.Ao que oapurou, os pais da criança apresentavam sinais de sarna quando o filho foi hospitalizado.O bebé tem