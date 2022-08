Sismo de magnitude 2.5 sentido na Lourinhã

Vários moradores ligaram para os bombeiros a relatar o tremor de terra.

digam-me que também sentiram o tremor de terra ?! — ‍?? (@ericacarvalho02) August 27, 2022

Um sismo de magnitude 2.5 na escala de Richter foi sentido, durante a noite deste sábado, na zona da Lourinhã, em Lisboa.O relatório do IPMA afirma que o sismo aconteceu às 20h40, a uma profundidade de 7 quilómetros.Segundo apurou o, vários moradores ligaram para os Bombeiros da Lourinhã a relatar o acontecimento."Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Bombarral (Leiria) e Lourinhã (Lisboa)", informa o IPMA em comunicado.Nas redes sociais também já há alguns utilizadores a comentarem o assunto.