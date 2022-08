Gigante navio de guerra russo está ao largo de Portugal

O cruzador da marinha russa ‘Marechal Ustinov’, um gigante com deslocamento de 12 500 toneladas e 186 metros, que transporta 64 mísseis de cruzeiro guiados de longo alcance - e que é um gémeo do cruzador ‘Moskva’, afundado em abril durante a invasão da Rússia à Ucrânia - está a atravessar a Zona Económica Exclusiva de Portugal após ter passado os últimos sete meses em missão no Mediterrâneo no âmbito da guerra na Ucrânia.Leia a notícia completa no Correio da Manhã