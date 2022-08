Três feridos em despiste em Abrantes

Vítimas seguiam num carro que colidiu contra um muro e um poste de média tensão.

Três pessoas ficaram feridas num despiste, este sábado de manhã, na Estrada Nacional 118, em Concavada, Abrantes.As vítimas seguiam num carro que colidiu contra um muro e um poste de média tensão. Uma das vítimas ficou encarcerada e está em estado grave. Vai ser transportada para o Hospital de Abrantes.O alerta foi dado às 8h56 e no local estão 16 operacionais e seis viaturas, incluindo os Bombeiros de Gavião, os Bombeiros de Sardoal, os Bombeiros de Abrantes, a GNR e também uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Centro Hospitalar do Médio Tejo.