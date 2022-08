Na estrada com a Rosinha: A mulher por detrás do fenómeno

Durante três dias, acompanhámos a vida da cantora na estrada. De norte a sul do país, ninguém fica indiferente à passagem da artista nascida e criada em Pegões.

"Continuo a ser a Rosa Maria de Pegões, só que agora há mais pessoas que me conhecem." Se há alguém que tem orgulho da terra onde nasceu é a cantora Rosinha. Em cada concerto que dá é certo e sabido de que falará com carinho de todos os animais que tem e da saudade que sente deles durante os meses que passa na estrada. E foi isso que quisemos saber. O que se vive e o que se sente quando se anda, um ano inteiro, fora de casa a levar alegria a quem não falta a um concerto.Leia a notícia completa no Correio da Manhã.