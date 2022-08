Criança de sete anos morre atingida pela queda de uma estátua num hotel em Munique

Não ficou claro por que razão a estátua tombou.

Uma menina italiana, que estava de férias com os pais em Munique, na Alemanha, morreu na consequência da queda de uma estátua, num hotel naquela cidade. O incidente aconteceu na sexta-feira, da 26 de agosto.



Segundo informou a polícia, a estátua, com cerca de 200 quilos, caiu sobre a criança de sete anos quando esta se encontrava no pátio do hotel.

Pessoas no local conseguiram libertar a criança e ligar para os serviços de emergência. A jovem Lavinia viria a morrer mais tarde em consequência dos ferimentos.

Não ficou claro por que razão a estátua tombou, pelo que está em curso uma investigação, referiu a polícia.