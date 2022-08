Homem de 42 morre após tiroteio em Coney Island, Nova Iorque

Atirador está em fuga.

Um tiroteio em Coney Island, Nova Iorque, matou uma pessoa e causou ferimentos noutras quatro. Os disparos ocorrerem este sábado, por volta das 23h30.As vítimas foram encaminhadas para o hospital, sendo que uma delas, um homem de 42 anos, não resistiu aos ferimentos.Um porta-voz da polícia de Nova Iorque disse ao The Independent que a sua identidade da vítima mortal não seria revelada enquanto a família não fosse devidamente notificada.A polícia disse que as outras quatro vítimas, dois homens e duas mulheres, estavam todas em condições estáveis no Hospital de Langone, em Nova Iorque, EUA.Os feridos ligeiros são uma mulher de 49 anos com um ferimento de bala na perna direita, uma mulher de 34 anos com um ferimento de bala no pé direito, um homem de 46 anos com um ferimento de bala na perna esquerda e ainda um outro homem, em idade adulta, com um ferimento de bala na perna esquerda.Não foram efetuadas detenções e o atirador continua em fuga.A polícia de Nova Iorque não divulgou uma descrição do atirador e não foram dados quaisquer detalhes sobre os momentos que antecederam o ataque.