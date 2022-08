Incendiário que ateou mais de uma dezena de fogos anda à solta

Crimes aconteceram em vários concelhos com ponto em comum no vale do rio Mondego.

As autoridades policiais procuram localizar a pessoa (ou pessoas) que ateou, no último mês, mais de uma dezena de incêndios em vários concelhos que têm como ponto em comum o vale do rio Mondego.

A quantidade de incêndios que rebentam ao fim de semana nos concelhos de Tábua e de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, bem como nos concelhos de Carregal do Sal, Nelas e Mangualde, estes no distrito de Viseu, leva a suspeitar que há, pelo menos, um incendiário à solta na zona.