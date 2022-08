Jovem morre em despiste após embater contra muro e poste da luz

Rui Pedro Maurício, de 24 anos, estava hospitalizado e não resistiu aos ferimentos.

O jovem que ficou em estado crítico num despiste no sábado, na EN118, em Concavada, Abrantes, morreu ontem no Hospital de Abrantes. Rui Pedro Maurício, de 24 anos, foi a quinta vítima mortal de acidentes registados este fim de semana. No sábado morreram dois jovens (ver caixa), na Figueira da Foz e na Madeira, e ontem dois homens, de 61 anos e de 81 anos, em acidentes na A1, em Pombal , e na Serra do Porto de Urso, em Monte Real.

Conheça a história completa no site do Correio da Manhã