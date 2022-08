Homem detido por agredir toda a família em Montemor-o-Novo

Suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou a aguardar em prisão preventiva.

Um homem, de 46 anos, foi detido por violência doméstica, em Montemor-o-Novo. O suspeito agredia fisicamente e psicologicamente a ex-companheira, uma mulher de 39 anos, e os três filhos menores de 3, 4 e 7 anos. O homem para além de recorrer à força física, fazia também várias ameaças.





O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou a aguardar em prisão preventiva, até que se verifiquem as condições necessárias para cumprir a medida de coação de obrigação de permanência na habitação, com recurso a pulseira eletrónica. As vítimas tiveram de sair de casa. n A.E