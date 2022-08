Explosão ao assar chouriço faz três queimados em Mangualde

A explosão de um recipiente que estava a ser usado para assar chouriço, numa barraca de comes e bebes, nas festas da cidade de Mangualde, causou no domingo três feridos, dois em estado grave, que sofreram queimaduras de I e II graus. O acidente ocorreu às 19h40 e as vítimas foram socorridas por equipas dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, que as transportaram para o Hospital de S. Teotónio, em Viseu.O ferido em estado mais grave aguardava, à hora de fecho da edição, para ser helitransportado para outro hospital, dotado de Unidade de Queimados. As vítimas são três homens, de 29, 30 e 40 anos, que estariam a trabalhar na barraca de comes e bebes quando ocorreu a explosão. Por razões que não foram ainda apuradas, o recipiente onde estava a arder o álcool explodiu, surpreendendo as vítimas, que foram atingidas na cara, no peito, nos braços e nas mãos.

A GNR foi alertada e enviou para o local uma patrulha, que tomou conta da ocorrência. As festas da cidade de Mangualde são organizadas pela câmara municipal e terminaram no domingo, após três dias de animação, decorrendo num recinto com acesso livre.