Homem furta ambulância que lhe ia prestar socorro

Um homem foi detido, na noite deste domingo, depois de ter furtado uma ambulância dos Bombeiros de Parede.Os bombeiros foram alertados para um indivíduo que estava alterado na via pública e a insultar pessoas, na Avenida Infante D. Henrique, em Matarraque. Quando se dirigiram para o local, o suspeito acabou por entrar na ambulância e furtá-la.A viatura foi encontrada mais tarde, três quilómetros à frente, abandonada e com as portas todas abertas. A PSP foi acionada e deteve este homem.