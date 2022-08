Homem encontrado morto junto a mota em zona de terrenos agrícolas em Cantanhede

Vítima mortal era procurada desde as 18h00 de domingo.

Um emigrante de 58 anos foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira, junto à mota que habitualmente conduzia numa zona de terrenos agrícolas em Murtede, Cantanhede.

O homem era procurado desde as 18h00 de domingo. As autoridades acreditam que na origem da morte do homem estará um despiste de mota, uma vez que o corpo foi encontrado junto do veículo.

O alerta foi dado pelas 11h23 desta segunda-feira, pela irmã da vítima, que encontrou a mota.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Cantanhede, o INEM e a GNR.