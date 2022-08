Jovem detido em Coimbra por condução perigosa e tentativa de atropelamento

Automobilista tentou atropelar os polícias envolvidos numa fiscalização de viaturas.

Um automobilista de 23 anos foi detido em Coimbra por realizar uma condução perigosa e por tentar atropelar os polícias envolvidos numa fiscalização de viaturas, anunciou esta sexta-feira o Comando Distrital da PSP.

"No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária na avenida Emídio Navarro, foi efetuado o sinal regulamentar de paragem, tendo o suspeito desobedecido e iniciado a fuga, com uma condução perigosa e tentativa de atropelamento aos polícias, desrespeitando a sinalização rodoviária e colocando em perigo os demais utentes da via", informou, em comunicado, o Núcleo de Imprensa e Relações Públicas da PSP de Coimbra.

O jovem em fuga acabou por ser intercetado e detido na avenida Fernão de Magalhães, na Baixa da cidade, pelos agentes que lhe moveram perseguição.

"Confrontado com o descrito, o indivíduo referiu que se colocou em fuga por temer que iria ser alvo de uma contraordenação, dado que o escape do veículo onde o mesmo se fazia transportar emitia muito ruído", segundo a nota.

Durante a fuga, "o homem colocou (...) em risco vários transeuntes que se encontravam a efetuar a travessia de passadeiras, tendo também efetuado diversas manobras perigosas", adiantou a PSP.